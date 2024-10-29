Bakan Tekin'in 29 Ekim mesajı

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Bakan Tekin'in, öğretmen, öğrenci ve velilere seslendiği Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:

‘Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimiz, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biridir. Adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla müreffeh yarınlarımızın teminatıdır. Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, millî ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir.

Yeni nesillere bırakılan en büyük miras ve hepimiz için bir değer olan cumhuriyetimiz, zengin bir medeniyet birikiminin üzerinde ikinci yüzyılına adım attı. O, bizim için sadece tarihî bir kazanım değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonudur. Bu gelecek için birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, mutlaka dürüstlükle ve samimiyetle çalışmak; bilimin ışığında, köklerimizden aldığımız millî ve manevi değerlerimizle yol almak vatana borcumuzdur.

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Türk eğitim sistemi, cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım attı. Türkiye Yüzyılı’nda millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin cumhuriyetimizi güçlendirecek yepyeni bir başlangıç olmasını umuyoruz.

Çünkü merkezinde insan olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleri ile bütüncül bir sistemdir. İnsanın kendini keşfetmesine imkân tanıyarak toplumun ve özellikle velilerimizin desteğiyle, evlatlarımızın ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarını hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci içinde yapılandıran bu model, katiyetle fırsat eşitliği gözetir. 21. yüzyılın gerekleri ile donatmak istediğimiz evlatlarımızın köklerinden güç alan, ayakları yere sağlam basan bir medeniyet inşa etmeleri için tüm olanakları en doğru biçimde hizmetine sunmak; bu vatan için canını ortaya koymuş şühedaya, cumhuriyeti kurmuş ve bugünlere getirmiş kadrolara vefamızın gereğidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi yüceltmesini, farkındalığımızı ve iştiyakımızı artırmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yâd ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.”