Bakan Tekin’den Zafer Bayramı mesajı

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Bakan Tekin’in mesajı şöyle:

“Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 30 Ağustos 1922’de nihayetlenmesiyle elde edilen büyük zafer; İstiklal Savaşı’nı bitiren kesin bir ‘Türk zaferi’ kimliğiyle milletimizin asırlardır her şart altında sürdürdüğü bağımsızlık ve hürriyet kabiliyetinin şanlı bir örneği olarak tarihe geçti. Bize özgür ruhumuzu, bağımsızlıktaki kararlılığımızı her yıl yeniden anımsatan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zaferi, makûs talihimizi yenerek aydınlık bir gelecek inşa ettiğimiz millî bağımsızlığımızın ufkunu işaret eder. Bu zaferlerimizle şekillenen bilinci nesilden nesile aktarmak, yaşadığımız bu coğrafyada hürriyetimizi korumak, milletimizin onurunu en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz

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BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ

Dünyanın büyük krizlere sahne olduğu bir dönemden geçiyoruz. Başta Filistinli kardeşlerimizin uğradığı haksızlık, bizlere bir kez daha kudretli bir devletin önemini işaret ediyor. Biz her 30 Ağustos’ta bağımsızlık mücadelesi tecrübemizle mağdur olan her millete sahip çıkmak, elimizden gelen desteği onlara vermekle sorumlu bir milletin evlatları olduğumuzu biliyoruz. Birlik ve beraberliğimize kasteden birçok hain saldırıyı püskürtmüş, nice zorlukların üstesinden gelmiş bir millet olduğumuzu unutmadan müreffeh ve aydınlık geleceğimize duyduğumuz inançla birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefimizin zeminini oluşturan bu zaferler, gençlerimizin yüreklerini ve akıllarını ulusal bir şuurla besleyerek çok daha büyük hedeflere ve aydınlık ufuklara bakmalarını sağlayacak. Bu duygu ve düşüncelerle egemenlik bilincimizin bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı tebrik ediyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncelikle olmak üzere kahraman ordumuzun mübarek şehitlerini rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”