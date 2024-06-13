Bakan Tekin’den yıl sonu mesajı

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Bakan Tekin mesajında şunları söyledi:

"Sevgili Öğrencilerim,

Şimdi önünüzde, hem dinlenmek hem de kişisel ve akademik becerilerinizi geliştirmek için yaz tatili var. Sinemadan tiyatroya, şiirden tarihe, dergilerden gazetelere uzanan geniş bir yelpazede Türkçemizin zenginliklerini keşfedin. Bu yaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yaklaşımını temsil eden ve ilk defa uygulanacak olan zanaat atölyelerinde yeni beceriler kazanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Destekleme ve yetiştirme kurslarımızın da açık olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kurslara katılarak hem eksiklerinizi giderebilir hem de yeni bilgi ve becerilerle donanabilirsiniz. Ayrıca, yaz tatiline özel hazırladığımız zengin içerikli etkinlik kitaplarımızdan mutlaka yararlanın. Bu kitaplar, bilginizi artırarak yeni ufuklar açacak ve tatilinizi daha verimli hâle getirecektir. Eğitimde sağladığımız desteklerle, her birinizin kendine özgü potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını arzuluyoruz.

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Yaz tatilinde, okuma ve yazmayı gündelik rutininizin bir parçası hâline getirin. Bu süreç, sadece bilgi edinmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kişisel ve toplumsal sorumluluklarınızı da pekiştirir. Zekânızın ve azminizin teriyle, okuma ve yazmanın büyülü rüzgârına kapılarak geleceğinizi şekillendiriyorsunuz. Ancak okumanın bir yönü, anlamı ve hedefi olmalıdır. İnsan; kendini geliştirmek, yetkinleştirmek ve başkalarına ışık saçmak için okumalıdır. Okuduğunuz kitaplar, size yeni ufuklar açarken, yazdıklarınız da düşüncelerinizi şekillendirir ve derinleştirir. Okuma edimi, yazma edimi ile birlikte ilerlemelidir. Derkenar notlar alarak, öğrendiklerinizi pekiştirin ki ileride bu notlar sizin rehberiniz olsun.

Her yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz da şehirlerimizi ve kültürlerini keşfedin. Şehirler adım adım, sokak sokak, bina bina, insan insan kendini açar. Gezilerinizde yeni hikâyelerle tanışın. Bir insana, bir kalbe dokunmaya çalışın, bir tek kelime etmeden bile bir kalbe dokunmanın mümkün olduğunu unutmayın. Ülkemizin zengin tarihini ve kültürünü yansıtan müzeleri, ören yerlerini ve tarihî mekânları ziyaret ederek bilgilerinizi pekiştirin.

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Umarım, kendinizi geliştirerek, yeni ilgi alanları keşfederek ve bilgilerinizi artırarak yeni döneme hazırlanırsınız.

Kıymetli Öğretmenlerim,

Bakanlık olarak eğitimin özünü oluşturacak aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi, millî şuura sahip değerlerle nesiller yetiştirmek en temel hedefimiz. Bu vasıflara sahip gençliği yetiştirecek dinamik, yeniliklere ve değişime hızla adapte olabilen; özüne, kültürüne, değerlerine sahip çıkan, yetkinlik sahibi siz kıymetli öğretmenlerimiz, en büyük güvencemiz.

Sınıfın içinden başlayarak dünyanın geniş kesimlerine yayılan bir medeniyet anlayışı için kendinden beklenen rolü büyük bir çaba, inanç, bilgi ve samimiyetle gerçekleştiren tüm öğretmenlerimizin misyonunu besleyecek ve daha çok öne çıkarmasını sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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Geçtiğimiz yıl boyunca "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na gösterdiğiniz yoğun ilgi ve aktif katılımınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılında da bu buluşmalarımıza ve istişarelerimize aynı kararlılık ve verimlilikle devam edeceğiz. Mesleki eğitim dönemini verimli bir şekilde değerlendirmenizi temenni ediyor, başarılar diliyorum.

Değerli Veliler,

Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda sizlerin rolü ve desteği çok kıymetlidir. Doğru rehberlikle çocuklarınızın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilirsiniz. Onların eğitimine duyduğunuz ilgi ve gösterdiğiniz çaba, gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Eğitimde asıl olan gözlemdir; çocuklar, çevrelerinde gördüklerini özümseyerek öğrenirler. Bu yüzden, çocuklarımıza sürekli zorluklarla dolu yollar sunmak yerine, onlara keşfetmeleri için güvenli ve teşvik edici bir ortam sağlamak zorundayız. Bir ebeveyn kendini geliştirmezse, çocuklarını doğru yönlendirme kabiliyeti sınırlı kalır.

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Çocuklarımızın kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeli, onları ekran bağımlılığından uzaklaştırarak, bilgiye ve öğrenmeye yönlendirmeliyiz. Eğlence; televizyon izlemek, dizi takip etmek veya sosyal medyada vakit geçirmekten ibaret olmamalıdır. Bilgi ve kitaplara dayalı, zihin açıcı aktivitelerle zenginleştirilmelidir. Çocuklarımıza öğrenme süreçlerinde hem teorik bilgileri hem de ahlaki değerleri nasıl başarıyla entegre edebileceğinizi planlamak, onların hem akademik hem de kişisel olarak dengeli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Ebeveyn olarak kendi öğrenme ve gelişim sürecinize önem vermek, çocuklarınıza sağlam bir örnek olmanın temelidir.

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Ayrıca kötü bir karne her zaman düzeltilebilir ancak çocuklarımızın kişiliğine verilen zarar onarılamaz. Karne, çocuklarımızın gayret ve çabalarının sadece bir özetidir, başarılarının veya yeteneklerinin nihai göstergesi değildir. Karneleri, çocuklarımızı suçlamak veya yargılamak için değil, onları daha iyi yönlendirmek ve desteklemek için kullanmalıyız. Unutmayın, çocuğunuzun getirdiği karne, en az dört kişinin karnesidir: anne, baba, öğretmen ve öğrenci. Çocuklarımızın gelecek planlamasında okullar ve öğretmenler kadar ailelerin ve ebeveynlerin de önemli bir katkısı olduğunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bu bilinçle hareket ederek, hep birlikte onların potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabilir ve onları güçlü bir geleceğe hazırlayabiliriz.

Sevgili Öğrencilerim,

Kıymetli Öğretmenlerim ve Saygıdeğer Veliler,

Tüm bu çabalarınızın karşılığında sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılına da enerji, azim ve umut dolu bir şekilde sağlıkla ve mutlulukla başlamanızı diliyorum."