×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimBakan Tekin’den uyum haftası mesajı

Bakan Tekin’den uyum haftası mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#MEB#Uyum Haftası
Bakan Tekin’den uyum haftası mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 09:49

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uyum haftasına başlayan öğrencilere ve velilere yönelik bir mesaj  yayınladı. Bakan Tekin; “Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerimizin etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılım göstermesini öneriyorum” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyum haftasının detaylarını şöyle paylaştı: “Bugün okullarımızda ilk zil, uyum haftası için çaldı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz, uyum haftasının ilk zil sesi ile okul koridorlarımızı ve bahçelerimizi şenlendirdi. Bugün uyum haftasıyla okula başlayan evlatlarımız büyük bir adım atarak eğitimin kapılarını ilk kez araladılar. Uyum Haftası Programı’nda; öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi birçok farklı çalışma ile destekleyerek eğitim ortamlarını daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda eğitimin ilk gününde ilkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine yönelik “İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası” sunumu yapılacak. Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerimizi etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesini öneriyorum. Bu vesileyle eğitim yaşamına bugün başlayarak okula merhaba diyen evlatlarımıza maarif ailemize hoş geldiniz diyor, değerli öğretmen arkadaşlarıma Mesleki Çalışma Programı haftasında kolaylıklar diliyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Tekin#MEB#Uyum Haftası

BAKMADAN GEÇME!