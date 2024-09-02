Bakan Tekin’den uyum haftası mesajı

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Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyum haftasının detaylarını şöyle paylaştı: “Bugün okullarımızda ilk zil, uyum haftası için çaldı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz, uyum haftasının ilk zil sesi ile okul koridorlarımızı ve bahçelerimizi şenlendirdi. Bugün uyum haftasıyla okula başlayan evlatlarımız büyük bir adım atarak eğitimin kapılarını ilk kez araladılar. Uyum Haftası Programı’nda; öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi birçok farklı çalışma ile destekleyerek eğitim ortamlarını daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda eğitimin ilk gününde ilkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine yönelik “İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası” sunumu yapılacak. Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerimizi etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesini öneriyorum. Bu vesileyle eğitim yaşamına bugün başlayarak okula merhaba diyen evlatlarımıza maarif ailemize hoş geldiniz diyor, değerli öğretmen arkadaşlarıma Mesleki Çalışma Programı haftasında kolaylıklar diliyorum.”