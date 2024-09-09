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Bakan Tekin’den sürpriz mektup

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#Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin#Bakan Tekin’Den Sürpriz Mektup#MEB
Bakan Tekin’den sürpriz mektup
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 12:25

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrenciler için bir mektup kaleme aldı.Okula başlama heyecanıyla sınıflarında yerlerini alan birinci sınıf öğrencileri, sıralarında isimlerine yazılmış hatıra mektubu ile karşılaştı.

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Bakan Tekin’in yazdığı mektup şöyle:
"Bugün eğitim hayatının ilk günü.
Öğretmenin, arkadaşların ve neşeli okul bahçen seni uzun süredir heyecanla bekliyor. Sonunda geldin. Hoş geldin.
Bugünden itibaren öğretmeninden ve ailenden aldığın destekle öncelikle kendini, sonra da dünyayı tanıyacaksın.
Kalbinin heyecanla ve merakla attığını biliyorum. Yeni başlangıçlar bazen zor olabilir. Unutma, hissettiğin her duyguda BİZ hep yanında olacağız.

SEN ÜLKEMİZİN GELECEĞİSİN
Seni yaşama hazırlayacak olan eğitim yolculuğunun her anından çok şey öğrenecek, keşfedecek ve yeni deneyimler kazanacaksın.
Okulunda sadece bilgiyi değil; sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğreneceksin.

Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın.

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Sen ülkemizin geleceği, umudu ve en kıymetli varlığısın.

Bu mektubu saklamanı istiyorum çünkü yıllar sonra dönüp baktığında okul hayatına nasıl başladığını anımsayacaksın. Sana güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Okulunda çok eğlen, bol bol öğren ve her gününü keyifle geçir.
Sevgilerimle."

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#Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin#Bakan Tekin’Den Sürpriz Mektup#MEB

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