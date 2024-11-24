Bakan Tekin'den öğretmenlere "teşekkür" mektubu

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Tekin’in Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin isimlerine özel yazdığı mektuplar, cep telefonlarına gönderildi. Bakan Tekin mesleğinin birinci yılındaki bir öğretmene hitaben yazdığı mektubunda, “Heves ve heyecanla pek çok öğrencinin hayatına dokunmaya başladığınız mesleğinizin birinci yılında Öğretmenler Günü’nüzü kutlarım. Sizinle aynı heyecanı yaşıyor, aynı yolu yürümekten kıvanç duyuyorum. Öğretmenlik, geleceği inşa etmenin en değerli yoludur. Siz de aydınlık bir gelecek yetiştirmek için bu ulvi sorumluluğu üstlendiniz. Böylesine kutsal bir görevi layıkıyla, büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğinize eminim. Öğrencilerinizde bırakacağınız izler onların yalnız bugününü değil mesleki ve şahsi hayatlarını da şekillendirecektir” ifadelerini kullandı.

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ÖĞRETMENLİK NESİLLERİ AŞAN BİR SANATTIR

Bakan Tekin, mesleğinin 15’inci yılındaki bir öğretmene yazdığı mektubunda da “Sizler, vazifenize duyduğunuz saygı ve inançla öğretmenlik mesleğini şereflendiriyorsunuz. Daha nice seneler görevinizi başarıyla ifa etmenizi temenni ederim. İnanç ve kararlılığınızla hayata kazandırdığınız öğrencileriniz, geleceğin önderi, sanatınızın eşsiz eserleri olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Yusuf Tekin, meslekte 33’üncü yılını yaşayan öğretmene mektubunda da şu satırları kaleme aldı:

“2 şehirde, 7 okulda verdiğiniz eğitim ve sayısız öğrencinin hayatına dokunduğunuz için tebrik eder, mesleğinizin 33. yılında Öğretmenler Günü’nüzü kutlarım. Öğretmenlik, nesiller aşan bir sanattır. Sizler, geleceği inşa edecek kalplere sadece merak ve keşfetmenin temelini atmakla kalmayıp aynı zamanda onları akılcı ve şefkatli bireyler haline getiriyorsunuz. Sizlerin yetiştirdiği bireyler, geleceğin öğretmenleri, önderleri, karar vericileri olmuş yahut olmaya hazırdır. Bu büyük başarı, milletimizi daha ileriye taşıyacak olan büyük bir güçtür. Eğitimin Yüzyılı’nda gayretlerinizle nesillere ilham olmanızı ve dünyayı güzelleştirmeye devam etmenizi dilerim.”