Bakan Tekin’den ‘LGS’ tavsiyesi... Özel okullara yeni düzenleme yolda

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da Sabancı Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Tekin düzenlenen buluşmada eğitimde 2024 yılını değerlendirilirken 2025’te atılması planlanan adımlardan da söz etti. Toplantının gündem maddeleri arasında; özel okulların ücret politikası, yeni müfredatla birlikte merkezi sınavlarla ilgili beklentiler, öğretmen alımında ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı’na ilişkin detaylar vardı. Öne çıkan 10 başlık şöyle;

1- MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNİN SINAVLARA ETKİSİ

2024 başından itibaren proje odaklı, daha köklü değişiklikler yapmaya başladık. Yılın belki en üzerinde konuşulacak konularından biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ydi. Yeni müfredatın uygulandığı 5 ve 9’uncu sınıflarda çocuklarımız ve aileleri sadece müfredata, okulda öğretmenlerin paylaştıklarına ve EBA’daki materyallere odaklansınlar. 8 ve 12’nci sınıflardaki sınavlarının içeriği bu materyallere ve programa uygun olacak. Sınavın kendisinde değil ama içeriği ile ilgili müfredata uygun bir değişiklik gündeme gelecek. Bu hazırlıklarımızda var.

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2- ÖZEL OKULLARA DÜZENLEME

Özel okul ücretlerindeki dengesizliği rasyonel bir zemine taşıdık. Onlar da öğretmenleri hak ettikleri maaşla çalıştırmayı kabul ettiler. Bir anaokulu 1 milyon 100 bin liraya öğrenci kaydediyor. Tamamı bu rakamla öğrenci kaydediyormuş gibi bir algı çıkarıyorlar. Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Bu yıl 180 -200 bin lira bandındaydı. Özel okullar enflasyon oranında zam yapamadıklarında başka alanlardan telafi etme yoluna gitmişlerdi. Bununla ilgili bir yönetmelik çalışmamız var. Dağıttıklarımıza benzer kitap seti için 50 bin TL isteyenler okullar vardı. Orada da yeni düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz.

3- AKADEMİ GİRİŞ SINAVI

2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ÖSYM ile ‘Akademi Giriş Sınavı’ (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz’da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS’nin KPSS’den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS’nin bir parçası olacak.

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4- YILBAŞI KUTLAMASI VE MEZUNİYET BALOSU

Yılbaşı özelinde değil ama ailelere maddi külfet getirecek işlere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız mevzuat değişiklikleri hatırlatıldı. Biraz farklı lanse edildi. Mezuniyet balolarını da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Büyükşehirlerde belki problem olmuyor ama bazı illerde bir 5 yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. ‘Mezuniyet programları okullarda yapılsın’ dedik.

5- BİLSEM’E YERLİ MİLLİ ZEKA TESTİ

Daha henüz lansmanını yapmadığımız yerli ve milli bir zeka testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. BİLSEM’e hazırladığını söyleyen dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum Daha önce hiç uygulamadığımız bir zeka testi ile ilgili kalkıp nasıl bir kurs verecekler anlamıyorum.

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6- DİJİTAL RİSKLER VE ŞİDDET ALGISI

Yaptığımız ‘Şiddet Algısı Araştırması, ‘okullardaki şiddet’ tanımlamasının dijital alanda olduğunu ortaya çıkarıyor. Çocuk, WhatsApp gruplarından çıkartılmayı şiddet olarak tanımlıyor. Bu oran yüzde 74’lerde. Birçok ülkede sosyal medyaya yaş sınırı geldi. Bunu yapmak durumundayız. Bu tür konularla ilgili ‘siber güvenlik’ üzerine bir başkanlık kuruluyor, yasal düzenleme Meclis’te. Öğretmenlerin sosyal medya paylaşımında veli ve öğrenciyi rencide edecek uygulamalara da kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Çok şikayet geliyor.

7- MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKA BELGESİ

İşinde uzman kişilerin eğitim verebilmesi, müfredatının sektörle beraber yapılması gibi belli ayrıcalıkları olan, sektörle ilişkili olarak mesleki teknik eğitim verecek okullar açalım demiştik. 10 Ağustos itibarıyla Meslek ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’ni yayımladık. Ciddi yenilikler getirdik. “Bölge okulu”, “ihtisaslaşmış okullar”, “sektör içi” ve “sektöre entegre” okullarımıza dikkat çekmeliyiz.

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8- STK’LARLA PROTOKOLLER

Protokol imzalamamızın yegane koşulu, ilgili meri mevzuata göre bu kurumun meslek örgütü veya STK olarak kabul edilip edilmediği. Ben hiçbir yerde hiçbirinin ismini zikretmedim. Onun dışında niyet okuma, ideolojik yaklaşım. Bir de protokolün içeriğine, hangi kıstaslara göre yürüyeceğine bakıyoruz.

9- ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI

Mülakatla ilgili ne tür tedbirler aldığımızı kamuoyuyla paylaşıp mevzuatımızı da buna göre yaptık. 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişti. Burada kasettiğim birinci olanın 20 bininci olması değil.160’ıncı kişi, 180’inci olmuş. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyorlar.

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10- SURİYE’DE EĞİTİME DESTEK

Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımızın bize çizdiği alanda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Öğretmen eğitimi, program geliştirme, ders kitabı yazma gibi süreçlerde yardımcı olabileceğimizi söyledik. Şimdi sadece altyapı çalışması yapıyoruz. Geri dönüş kapsamında ayrılan Suriyelilerle ilgili veriler İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla ulaşıyor. Şu an sayı çok az. Dönüş sürecini başlatan aileler çocuklarının eğitim takviminin aksamaması için ara tatile veya yaz tatilinin başlangıcına kadar öteleyecektir.