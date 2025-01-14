Bakan Tekin’den köy okullarına sürpriz

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Önce İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokuluna giden Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı. Sınıf kapısını çalarak içeri giren Bakan Tekin'i karşılarında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek ziyaretten duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdi. Bakan Tekin, üçüncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde yer alan "münazara" etkinliğini izledi. Ardından öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, daha sonra İnceler Ortaokulundaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyaret yaptı. Sınıfları ziyaret eden Bakan Tekin, okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

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ANADOLU LİSESİ AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Tekin, depremden etkilenen Adıyaman’ın yaralarını sarmak üzere inşaatına başlanan Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin açılışı gerçekleştirdi. Kaynak geliştirme çalışmaları T.C. Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yürütülen Aslan Selim Anadolu Lisesi’nde 600 öğrenci modern ve tam donanımlı eğitime kavuştu. Bölgeyi vuran yıkıcı depremin ardından Adıyaman'ın toparlanması ve yeniden canlanması için harekete geçtiklerini söyleyen Erkan, “Tam donanımlı bir okul için dünyanın her yerinden hayırseverler bağışlarını seferber etti. Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışı toplumun ve kolektif eylemin gücünün bir kanıtıdır. Burası, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda depremin yıkıcı etkilerini yaşayan bu şehrin kalbinde yeniden doğuşun bir sembolü olarak inşa edildi. Bu okul, hepimiz için bir umut ve dayanışma örneği olacak. Eğitimin devamı konusunda ihtiyaç duyacakları rehberlik ve destek için öğrencilerin her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.