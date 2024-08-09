Bakan Tekin’den ‘Instagram ve Roblox’ uyarısı

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda içinde bulunduğumuz dijital çağda çocukların güvenliğinin ve sağlıklı gelişiminin her zamankinden daha çok önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim öğretim ortamlarımızın yanında bilhassa sosyal medya mecraları da evlatlarımızın gelişiminde etkili. Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız. Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını alıyor. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabiliyor.

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DİJİTAL FAŞİZME DUR DEMELİYİZ

Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabiliyor. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması oldukça önemli. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz.”