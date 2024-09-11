Bakan Tekin’den eğitimin kalitesi için aile vurgusu

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Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan ‘Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi’ kapsamında Gaziantep’te düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi’nde başlayan ve Balıklı Parkı’na kadar devam eden kortejde öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

AİLELER SÜRECE DAHİL OLMALI

Kortejin ardından konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ana noktalarından bir tanesi çocuklarımızın severek ve isteyerek okula gitmelerini temin etmek. Bu proje de bunun bir başlangıcı. Diğer yandan aileler eğitim öğretim sürecinin içerisine dahil olurlar, çocuklarını daha yakın takip ederlerse ve öğretmenlerle istişareli bir biçimde toplumsal rollerini yerine getirirlerse eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur. Ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızdan anne, baba, ağabey, abla olmasını bekliyoruz. Bu nedenle diyoruz ki öğretmenlerimiz asli işlerini yapsınlar, diğer işleri biz de yapalım.”

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‘ÖĞRETMENLİK ZOR VE ŞEREFLİ BİR İŞ’

Programda konuşan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise, “Öğretmen olmak hem çok zor hem de şerefli bir iştir. Türk dünyası büyük bir aile. İnanıyorum ki Gaziantep’in bu ailede çok büyük yeri var. Gelecekte de bu kardeşlik ve dostluk inşallah devam eder. Türk ailesi, dünyada eğitimde en önde olmaya devam edecek” dedi.