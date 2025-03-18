Bakan Tekin’den Çanakkale Zaferi mesajı

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Bakan Tekin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Öğrencilerim, Kıymetli Öğretmenlerim, Aziz Milletim;

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, bu toprakları bizlere ebedî vatan kılan şühedamızı saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.

Bu zafer; Türk milletinin vatan sevgisinin ve azminin nişanesi, tarih sahnesindeki en büyük kahramanlık destanlarından biridir. 18 Mart 1915’te, Türk milletinin canı pahasına savunduğu bu topraklar, dünya tarihinin en önemli zaferlerinden birini kazandığımız, bağımsızlık mücadelesinin temellerinin atıldığı dönüm noktasıdır. Çanakkale Cephesi’nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşleyerek sadece askerimizin kahramanlık gösterdiği bir cephe olmakla kalmadı, milletimizin tüm unsurlarının birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği büyük direnişin, Millî Mücadele’mizin ilk işareti oldu.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil; bütün dünya tarihinin akışını etkiledi, dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirdi ve yüce Türk milletinin etkin ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne serdi.



Pek çok sömürge ülke Çanakkale’den ve daha sonra Kurtuluş Savaşımızdan aldıkları ilhamla bağımsızlıklarına doğru yürüdüler. Çanakkale Deniz Zaferi; gözü ve gönlü Türkiye’ye kilitlenmiş milyonlarca mağdur ve mazlumun umudu oldu. Her siperde ayrı bir destan yazan askerlerimiz, mukaddes mücadeleyi zaferle nihayetlendirdiğinde dünya tarihine “Çanakkale Geçilemez!” düsturu bir daha silinmemek üzere yazıldı.



Sevgili Gençler,

Nerdeyse 250 bin şehitle kazanılan bu zafer ve sonrasında yaşananlar bize gösterdi ki askerî güç kadar zihnen kuvvetli ve cesur olmak da önemlidir. Vatan sevgisi bir duygu olmanın yanında vatan için çalışmayı, üretmeyi sağlayacak bir zihni çabayı da gerektirir. Zihin gücü, ilim, irfan ve bilgelik; bilek gücünden daha kritik bir değer taşır. Bu saiklerle sizlerde filizlendirmeye çalıştığımız vatan sevgisi, gerektiğinde “Ben varım!” nidasıyla bir adım öne geçecek mesuliyeti gerektirdiği kadar, bu vatanın müreffeh yarınları için bilimsel çalışmaları, toplumsal projeleri, ticari, endüstriyel ve sanatsal üretimleri de gerekli kılar. Vatan sevgisi üretmek ve katma değer sunmakla da yakından ilgilidir.



Milletçe hedef kabul ettiğimiz “Türkiye Yüzyılları”nı, 110 yıl önce Çanakkale’de canlarını vererek hazırlayan şühedanın hakkı için bize içtenlikle ve dürüstlükle daha çok çalışmak düşer. Vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın hatıralarını yaşatmak, onların değerli mirasını koruyarak, yarının liderleri olacak gençlerimize aktarabilmek, bizim en büyük sorumluluğumuzdur.



Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimize Çanakkale’nin anlamını ve önemini anlatarak, bu değerli mirasa sahip çıkmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 110 yıl önce Çanakkale’de verilen mücadele, bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır ki; bağımsızlık, özgürlük ve vatan sevgisi her zaman en yüce değerlerdir.



Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutluyorum.