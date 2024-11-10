Bakan Tekin'den 10 Kasım mesajı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86’ıncı yılı nedeniyle mesaj yayımlayan Bakan Tekin şunları söyledi:

“10 Kasım sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün mirasını anlamak, onun hedeflerine sıkı sıkıya sarılmak ve bu ülkeyi daha ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettiğimiz bir gün olarak anlam taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize en zor zamanlarda liderlik yapmış, bağımsızlık ve millî egemenlik yolunda kararlılıkla ilerlememizi sağlamıştır. Onun 'En büyük eserim' dediği cumhuriyet, bugün de tüm kurumları ve değerleriyle ayakta durmaktadır ve çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras olmaya devam edecek.

Cumhuriyetimizin dayandığı temel, millî egemenlik ve tam bağımsızlık. Atatürk'ün 'İlham ve kuvvet kaynağı, milletin ta kendisidir' sözü, bizlere bu mirası korumanın ve geleceğe taşımanın sorumluluğunu hatırlatır. Bugün bizlere düşen görev, bu ilkeye sahip çıkarak cumhuriyetimizi daha da yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmak. Eğitim, bu büyük sorumluluğun en güçlü dayanaklarından biri. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu kıymetli mirası, genç nesillerin her alanda mücehhez, millî ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesiyle taçlandırmak en büyük hedefimiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimde, bilimde, kültürde ve sanatta çizdiği yolu daha ileriye taşımak; evlatlarımıza güçlü ve umut dolu bir gelecek sunmak. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 86’ncı yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyor; milletimizin geleceği için büyük bir azim ve fedakârlıkla görev yapan tüm eğitim camiamıza saygılarımı sunuyorum."