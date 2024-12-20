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Bakan Tekin TIMSS sonuçlarını değerlendirdi... 'Birçok ülkede konuşulan önemli bir başarı'

Güncelleme Tarihi:

#TIMSS#Yusuf Tekin#MEB
Bakan Tekin TIMSS sonuçlarını değerlendirdi... Birçok ülkede konuşulan önemli bir başarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 14:47

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bartın’da Valiliği ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Tekin toplantının ardından yaptığı açıklamada Türkiye ortalamalarının, OECD ve dünya ortalamalarına çok yakın hatta birçok gösterge açısından üzerinde olduğunu, bunun mutluluk verici bir tablo olduğunu belirtti.

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Bakan Tekin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçları üzerine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

 “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda eğitime yapılan yatırımlar sayesinde TIMSS sınavlarında 4’üncü ve 8’inci sınıflar düzeyinde hem matematik hem de fen bilimleri alanında birçok ülkede konuşulan önemli başarı elde etmiş durumdayız. Bu başarımızda emek sarf eden bütün öğretmen arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen, 2002’den itibaren sürekli pozitif yönde seyreden bu gelişme trendini daha iyi bir noktaya taşımak. Bunu yapabilmek için de müfredatımızda güncellemeler içeren, uluslararası anlamda rekabet gücümüzü artırabilecek güncellemeler içeren, yeni bakış açılarını müfredatımıza yansıtan, eğitimde yeni yaklaşımları odağına alan ve bu kapsamda milli ve manevi değerlerine de bağlı, ülkesini seven, ülkesiyle gurur duyan bir kuşak yetiştirmek amacına da matuf olacak şekilde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini hayata geçirdik. İnşallah bununla beraber hem uluslararası göstergeler açısından hem de toplumun beklentileri açısından eğitim öğretim çıtamızı daha yükseğe çıkarmış olacağız.”

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#TIMSS#Yusuf Tekin#MEB

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