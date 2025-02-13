Bakan Tekin Suudi Eğitim Bakanı ile görüştü

Haberin Devamı

Bakan Tekin; “Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Sayın Yusuf bin Abdullah el-Benyan ve heyetlerimiz arasında görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki iş birliklerinin güçlenmesini coğrafyamızdaki gelişmelere karşı değerli buluyoruz. Eğitim alanında yürüttüğümüz iş birlikleri, iki ülkenin genç nesillerinin daha donanımlı ve bilinçli yetişmesine katkı sağlayacaktır. Geleceğe yönelik planladığımız projeler ve ortak çalışmalar sayesinde, eğitimde kalite ve erişim konularında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, Suudi Arabistan ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Konukseverliklerinden ötürü kıymetli Bakana, şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum” dedi.