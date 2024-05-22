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Bakan Tekin: “Romanya ile iş birliklerimizi ileriye taşıyacağız”

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#MEB#Ligia Deca#Romanya
Bakan Tekin: “Romanya ile iş birliklerimizi ileriye taşıyacağız”
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 09:50

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Romanya ile iş birliklerimizi ileriye taşıyacağız” dedi. Bakan Tekin Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Birinci Toplantısı kapsamında Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile birlikte Türkiye'yi ziyaret eden Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile bir araya geldi.

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Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde heyetler arası gerçekleşen görüşmede Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile görüştü. Bakan Tekin, “Romanya Eğitim Bakanı Sayın Ligia Deca ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde öğrenci hareketliliği, kardeş okullar, Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Türkiye Maarif Vakfı Okulu, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'na dair görüş alışverişinde bulunduk. İki dost ülke arasında eğitim iş birliklerinin daha ileri noktaya taşınmasını temenni ediyoruz” dedi.

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#MEB#Ligia Deca#Romanya

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