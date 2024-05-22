Bakan Tekin: “Romanya ile iş birliklerimizi ileriye taşıyacağız”

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Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde heyetler arası gerçekleşen görüşmede Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile görüştü. Bakan Tekin, “Romanya Eğitim Bakanı Sayın Ligia Deca ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde öğrenci hareketliliği, kardeş okullar, Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Türkiye Maarif Vakfı Okulu, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'na dair görüş alışverişinde bulunduk. İki dost ülke arasında eğitim iş birliklerinin daha ileri noktaya taşınmasını temenni ediyoruz” dedi.