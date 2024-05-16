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Bakan Tekin â€˜özelâ€™ öÄŸrencileri ziyaret etti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Millî EÄŸitim BakanÄ±#Yusuf Tekin#MEB
Bakan Tekin â€˜Ã¶zelâ€™ Ã¶ÄŸrencileri ziyaret etti
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 16, 2024 15:39

MillÃ® EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekin, DÃ¼nya Engelliler HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla SERÃ‡EV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MEV GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ±nÄ± ziyaret ederek Ã¶zel Ã¶ÄŸrenciler ve Ã¶ÄŸretmenlerle bir araya geldi.

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Okula geliÅŸinde Ã¶zel Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±lanan Bakan Tekin, Ã¶ÄŸrencilerle birlikte etkinliklere katÄ±ldÄ±, sohbet etti, isteklerini sordu.Â Ziyarette okullarÄ±n atÃ¶lyelerini gezen Bakan Tekin, daha sonra Ã¶ÄŸretmenler odasÄ±nda eÄŸitimcilerle bir araya geldi, talep ve Ã¶nerilerini aldÄ±.Â

Bakan Tekin â€˜Ã¶zelâ€™ Ã¶ÄŸrencileri ziyaret etti

10-16 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda DÃ¼nya Engelliler HaftasÄ±'nda BirleÅŸmiÅŸ Milletlere Ã¼ye Ã¼lkelerde engelli bireylerin haklarÄ± ve Ã¶zel gereksinimleri konusunda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± da bu kapsamda Ã¶zel Ã§ocuklara ve ailelerine her zaman destek olmaya devam ederek okul ve kurumlarda etkinlikler dÃ¼zenliyor.

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#Millî EÄŸitim BakanÄ±#Yusuf Tekin#MEB

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