Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz

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MEB tarafından okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla 'Velivizyon' platformu kurularak, 27 bölümden oluşan dizi film çekildi. Platformda yayımlanacak dizi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı programla bugün Ankara'da bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda tanıtıldı. Programa Bakan Tekin'in yanı sıra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, dizi oyuncuları Zihni Göktay, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Ziya Kürküt, Didem İnselel ve Şebnem Özinal katıldı.

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Tanıtım programında konuşan Bakan Tekin, çok heyecanlı olduğunu belirterek projede emeği geçen tiyatroculara teşekkür etti. Yeni dönemde 3 ana temayı çalışmalarının merkezine aldıklarını belirten Tekin, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı inşallah 9 Eylül'de başlayacak. Yeni dönemde 3 tane ana konuyu veya 3 tane ana başlığı çalışmalarımızın merkezine aldık. Bunlardan bir tanesi, 'Türkiye Yüzyılı' maarif modeli. Bir diğeri, Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personeli istihdam etmekte zorlanan kesimlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki ve teknik eğitim politikası. Bugün bunlara değinmeyeceğim ama; üçüncü başlığımız da Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolünü. Türkiye'de yapılan akademik araştırmalar, bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak izleme, değerlendirme birimlerimizin oluşturduğu veri tabanına göre; okulun ve öğretmenlerin çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim öğretim hayatındaki rolü en iyimser tahminine yüzde 50 civarında" dedi.

'ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZA HAKSIZLIK DEĞİL Mİ'

12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir öğrencinin okulda geçirdiği sürenin 12 bin saat civarında olduğunu belirten Bakan Tekin, "Eğitim öğretim esnasında çocuklarımız, hayatının yüzde 90'ına yakınını okul dışında aileleriyle ya da toplumun farklı ortamlarında geçiriyor. Şimdi şu soruyu sormamız lazım; o zaman hayatında sadece yüzde 10 düzeyinde emeği olan, çaba sarf eden veya yüzde 10'u birlikte geçirdikleri öğretmenimizden hayatın yüzde yüzüyle ilgili olarak istedikleri profilde bir öğrenci yetiştirmesini, genç yetiştirmesini beklemek, öğretmen arkadaşlarımıza biraz haksızlık değil mi?" diye konuştu.

Bu anlamda eğitim öğretim sürecinin içinde ailenin de yer almasını gerektiğini vurgulayan Tekin, "Bu anlamda dün Aile Bakanlığı'yla bir protokol imzaladık. Bu yıl okula ilk defa başlayacak çocuklarımız için bir program başlatıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Aynı zamanda burada ismi geçen bir vizyon konusu, aslında bu mini dizinin adı değil. Bu dizinin henüz bir adı yok. Şimdi diyorum ki madem 86 milyon aileyiz, madem öğretmenlerimiz de çocuklarımızın aynı zamanda ailesi. Bizler de ebeveyn olarak aileyiz. Hepimiz bir aile olduğumuza göre eğer hoşunuza giderse bu dizinin adını, 'Ailem' koyalım. Eğer çok alkışlarsanız bu dizinin adını, 'Ailem' diye koymak istiyoruz. Okul, öğretmen, ebeveyn çocuklar hep beraber kocaman bir aileyiz. Bu mantıktan hareketle 'Ailem' diyelim" dedi.