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Bakan Tekin, öğretmenlerle Anıtkabr'i ziyaret etti

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#Atatürk#Yusuf Tekin#Anıtkabir
Bakan Tekin, öğretmenlerle Anıtkabri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 11:57

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Bakan Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Misakımillî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk,

Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir. 'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ideali ile yola çıktığımız bu tarihî süreçte bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak" için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

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#Atatürk#Yusuf Tekin#Anıtkabir

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