Bakan Tekin öğretmenlere seslendi... Eğitimde yenilikleri anlattı

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Bakan Tekin, video mesaj yöntemiyle yayımladığı ve yeni eğitim öğretim yılı için öğretmenlere seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

YENİ DÖNEMDE 4 FARKLI GENELGE

“Hem öğretmen arkadaşlarımızın hem de okullarımızın kısa vadede çözülmesi gereken sorunlarıyla ilgili olarak yoğun akademik çalışmalar ve bunun sonucunda mevzuat değişiklikleri yaptık. Fakat birkaç hususun altını özellikle çizmek istiyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce valiliklere ve il milli eğitim müdürlüklerimize 4 farklı genelge gönderdik. İlk genelgede yeni eğitim öğretim yılında gündemimize aldığımız önemli başlıkları hayata geçirmek istiyoruz. Bunlardan biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin en iyi şekile uygulanması için alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümler vardı. İkinci önemli gündemimiz, 28 Şubat sürecinde yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle bitme noktasına gelen mesleki ve teknik eğitimde atılımları devam ettirecek şekilde çalışmalar yaptık ve Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’ni yayımladık.

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YENİ MÜFREDATTA DERS KİTAPLARI HAZIR

Çalışmalarımızdan ilki ve bu yıl için en önemlisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Haziran mesleki çalışma döneminde bu model üzerinde çalışma imkanı buldunuz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul 1, ortaokul 5, orta öğretim hazırlık ve 9’uncu sınıf düzeyinde uygulanacak. Programın daha kolay kavranması ve uygulanması için öğretmenlerimize aşama aşama eğitimler hazırladık. 17 ana ders için 9 bin 10, 12 seçmeli ders için 2 bin 52 olmak üzere toplamda 11 bin 62 öğretmenimiz formatör olarak hazırlandı ve eğitici belgelerini aldılar. 2-6 Eylül arasında eğitimler teorik ve uygulamalı olarak en fazla 50 kişilik branş temelli gruplar şeklinde formatörlerimiz tarafından verilecek. Ayrıca birinci dönem ara tatilde bu çerçeve dışındaki sınıfların öğretmenlerinin eğitimlerini gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ölçme değerlendirme süreçleri; beceri temelli ve geliştirici bir yapıda yürütülecek. Bu konudaki çalışmaları da tanımladık. Diğer yandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrusunda geliştirilen ders kitapları ve elektronik içerikler de hazır hale getirildi. Sizlerden ricam; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne kamuoyundaki önyargılardan uzak durarak samimiyetle yaklaşmanız.

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‘MESLEKİ ORTAOKULLAR’

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hazırladığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nde ‘herkesin bir mesleği olmalı’ anlayışını esas aldık. Sektörün iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi artırmak istiyoruz. 3 ana tema altında 74 strateji, söz konusu politika belgesinde yer aldı. Çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak, özel yeteneklerini tespit etmek ve erken dönemde farkındalık oluşturmak üzere stratejiler belirledik. Modüler mesleki eğitim yöntemiyle 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik zanaat atölyeleri oluşturuyoruz. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde de bu yıl itibarıyla ortaokullar açmayı planlıyoruz. Bu ortaokulların 2025-2026’dan itibaren mesleki ortaokula dönüşmelerini hedefliyoruz.

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AHİLİK VE OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ

Bir diğer stratejimiz de toplumumuzun doğal bir kalite güvence sistemi olarak kabul ettiği ‘ahilik’ kültürü ile modern eğitimi birleştirerek öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak üzere ‘Genç Girişimci Ahiler’ adıyla bir ahilik hareketi başlatmak olacak. Odağa aldığımız bir diğer husus ise okul ve aile iş birliğini temin etmek ve güçlendirmek. Velilerimizin daha bilinçli destekleri için bir takım eğitimleri planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi ‘Velivizyon’ platformu. Öğretmenlerimizden veli toplantılarında bu platformu önermelerini istiyorum.

ÖĞRETMEN UYGULAMALARI İZLENECEK

Geçen yıl öğretmenlerimizden gelen talepler doğrultusunda okul veli randevu platformu, sınıfta cep telefonu kullanımının engellenmesi gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Sizlerden gelen geri dönüşler kapsamında ilk defa ilkokul 1’inci sınıf şube öğretmenleri ve 5’inci sınıf şubelerinin e-Okul üzerinden otomatik belirleneceğini belirtmek istiyorum. Bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımız arasından ayrımcılık ve onları rahatsız eden durumlar ortadan kalkacağına inanıyorum. Ücretsiz dağıtım yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmaması ve öğrencilere aldırılmamasını istirham ediyorum. Sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle ‘sınıf annesi’ uygulamasına ve benzeri isimlerle mevzuatta yer almayan veli desteğine de izin vermediğimizi hatırlatmak isterim. Ödev gibi bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından da mümkün olduğunca kaçınmanız sizlerden beklediğimiz hususlar arasında. Sınıf tekrarı riski olan öğrencilerimiz için okullarda devamsızlığı önleme komisyonu kurularak gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızın okulu, dışarıya tercih etmelerini arzu ediyoruz. Öğretmenlerimizin uygulamaları bakanlık, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından ‘izleme ve değerlendirmeye’ tabi tutulacak.

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ÖĞRETMENE ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMALAR

Öncelikli meselelerimizden birinin de öğretmenlerimizin güvenliği için gerekli tedbirleri almak olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Geçen hafta 81 ilimizin mülki amirlerine ve kolluk kuvvetlerine hem sizlerin hem de öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı için gerekli tedbirleri alması konusunda uyarılarda bulunduk.”