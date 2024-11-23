Bakan Tekin Öğretmenler Günü’nü kutladı

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Bakan Tekin’in mesajı şöyle:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözüne duyduğum inançla sizleri selamlıyor ve Öğretmenler Gününüzü hürmet ve muhabbetle kutluyorum. Atatürk'ün 24 Kasım 1928'te Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul etmesinin 96’ncı yıl dönümündeyiz. Cumhuriyetle elde ettiğimiz hakları, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin gücünü sizlerle birlikte, el ele yücelteceğimize inancım tam. Sizin itibarınız toplumun itibarıdır, sizin güvenliğiniz toplumun güvenliğidir. Mesleğinizi en iyi şekilde icra etmeniz için her yönüyle huzurlu bir okul ortamını, sınıflarınızda teknik donanımı tesis etmek, çok daha fazlasını hak ettiğiniz itibarınızı muazzez kılmak için bizler samimiyetle çalışıyoruz.

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DÖNÜŞÜMÜN KAPISI AÇILACAK

Ekim 2024'te yürürlüğe giren Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğinize dair düzenlemeler getirdik. Öğretmenlerimizin meslek öncesi yetiştirilmelerinden mesleğe girişlerine, meslek içinde ilerlemelerinden mesleki gelişimlerine, hak ve sorumluluklarına dair birçok hususta iyileştirmeler yaptık. Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimizin meslek öncesi hazırlık sürecinin daha sağlam olması ve mesleki hazır bulunuşluklarının daha kuvvetli olması için Millî Eğitim Akademisini kurduk. İnanıyorum ki Millî Eğitim Akademisi öncelikle öğretmenlik mesleğinde ve eğitim sistemimizde bir dönüşümün kapısını açacak.

BAŞARI HİKAYENİZİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİM

Sizler de öğretmenlerinizin ellerinde yetiştiniz ve bugünlere geldiniz. Öğrencisini severek, sayarak, kendine teslim edilmiş nadide bir emanet kabul ederek işini hakkıyla yapan bir öğretmenin, insan üzerindeki tesirini çok iyi biliyorsunuz. Katlandığınız zorlukların da fedakârlıkların da farkındayım. Kimi zaman bir yol gösterici, kimi zaman bir kâşif, kimi zaman anne baba, kimi zaman bir arkadaş ve elbette çoğu zaman bunların hepsi oluyorsunuz. Yurdun dört bir yanında sabırla, sevgiyle, samimiyetle çalışıyor ve bazen bunu canınız pahasına yapıyorsunuz. Özveriniz her türlü takdirin üzerindedir. Bu saiklerle cumhuriyetin ikinci yüzyılında yazacağınız başarı hikâyesinde en büyük destekçiniz olmayı, bu vatana borcum biliyorum. Bu vesileyle başta Başöğretmen Atatürk'ü ve mukaddes görevlerini ifa sürecinde şehit düşen aziz öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle yâd ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum."