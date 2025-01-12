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Bakan Tekin: Öğrencilerimize yeni ilgi alanları oluşturuyoruz

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#MEB#Yusuf Tekin#Faaliyet
Bakan Tekin: Öğrencilerimize yeni ilgi alanları oluşturuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 18:06

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle öğrencilerimize, öğretim programlarının yanında yeni ilgi alanları oluşturarak eğitim öğretim sürecini desteklemeyi hedefliyoruz” dedi. 

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz  yıl okullarda dönemin son haftasını öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” olarak belirlemişti. Bu yılki etkinlikler akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşik şekilde güncellendi. Bu kapsamda, 13-16 Ocak’ta “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” olarak kutlanacak. MEB’den yapılan açıklamaya göre; faaliyet haftasında öğrencilere çok yönlü gelişimlerinin destekleneceği birçok etkinlik sunulacak.

‘EĞİTİM SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ’
Dönem Sonu Faaliyet Haftası ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:
“2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı’nı hazırladık. Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle öğrencilerimize, öğretim programlarının yanında yeni ilgi alanları oluşturarak eğitim öğretim sürecini desteklemeyi hedefliyoruz. Dönem sonu sosyal etkinlik faaliyetleri haftasında öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.”

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#MEB#Yusuf Tekin#Faaliyet

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