Bakan Tekin: Müfredatımız yüzde 35 hafifledi... ‘Beceri temelli yaklaşımla’ yeni eğitim öğretim yılı

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Bakan Tekin, ‘Anadolu Ajansı Editör Masası’ programında, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, yeni müfredatın nasıl uygulanacağına, yeni ders kitaplarının içeriklerinden ‘Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’ne kadar eğitim gündeminde merak edilen konuları cevapladı.

DEVASA BİR EĞİTİM SİSTEMİ

Bakan Tekin şöyle konuştu: “Yaklaşık 17 milyon öğrencinin kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Açık liseler, MESEM’ler gibi yapılarda kayıtlar devam edecek. Önümüzdeki hafta öğrenci sayısıyla ilgili daha net rakam verebiliriz. MEB bünyesinde şu anda 1 milyon 24 bin 229 öğretmenimiz var. Ayrıca 107 bin 633 idarecimiz var. İkisini topladığımız zaman1 milyon 131 bin 862 öğretmenimiz var aslında. Bu çok büyük bir rakam. Aynı zamanda toplam 60 bin 600 resmi okulumuz var. 2 bin 447 bize bağlı halk eğitim merkezi ve benzeri resmi kurum var. Ayrıca 22 bin 546 özel okulumuz ve buralarda 122 bin 768 öğretmenimiz var. Yani toplamda 1 milyon 254 bin 630 öğretmen 99 bin 819 kurumda görev yapıyor.

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YENİ VE BİZE ÖZGÜ MÜFREDAT

Bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe eğitim öğretim sistemlerinin içeriği de değişiyor. Eskiden sistem bilgiyi vermek amaçlıydı. Şimdi artık bilgiye erişimle ilgili inanılmaz bir kolaylık var. Dünyanın her tarafında eğitim öğretim sisteminin mantığı bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürmeye evrildi. Sistemi ciddi bir revizyona tabi tuttuğumuz için kademeli geçiş yapıyoruz. Eleştiriler eski müfredatın ağır olduğu yönündeydi. Beceri temelli bu yeni modelde müfredatımız yaklaşık yüzde 35 civarında hafiflemiş olacak. Her ülkenin kendine özgü bir model ürettiğini görüyoruz. Biz de kendi toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir Türkiye modeli oluşturduk. Çocuklarımızın toplumsal değerlerimizi yaşayabilmesi ve yaşatabilmesi önem verdiğimiz bir başka başlık.

KAYIT ÜCRETİ İSTEYEN İLLEGAL İŞ YAPIYORDUR

Zorunlu eğitim çağına gelen her çocuğumuzun evine en yakın okula kaydını yapıyoruz. Sınavsız liselerde de adrese dayalı bir kayıt mekanizması var. Bu prosedür içerisinde hiçbir okul yöneticimizin ben sizin çocuğunuzun kaydı içi para istiyorum diyebileceği bir inisiyatif alanı yok. Çocuklarımızın artık 1 ve 5’inci sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmeyi de yapıyoruz. Bir okul yöneticimiz kayıt ücreti adıyla bir talepte bulunuyorsa illegal bir iş yapıyordur.

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ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

22 bin 546 özel okulumuz var. Eğitim öğretim ücretlerinde fahiş fiyat artışı yapan okul sayısı çok sınırlı ama sanki bütün özel okullar büyük artışlar yapmış gibi algılanıyor. Ara sınıflardaki zam oranını belirledik ve büyük oranda uydular. Özellikle pandemi sürecinde eğitim öğretim ücretlerinde istedikleri artışı elde edemeyen okullar kırtasiye, kitap, yemek, etüt gibi kalemlere açıklarını kapatmak için ağırlık vermişlerdi. Özellikle kitap fiyatlarıyla ilgili yaptığımız denetimlerde yüksek fiyat belirleyen özel okullara asgari ücretin 10 katı, 20 katı para cezası ve üçüncüsünde de kapatma yaptırımları uyguluyoruz. Bu cezaları uyguladık uygulamaya devam edeceğiz. Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. İlave kitaba ihtiyaç yok. Bu konuda taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Kırtasiye, kıyafet, yemek ve servis konuları Ticaret Bakanlığımızın denetlemesi gereken bir alan onlarla da iletişim halindeyiz.



DEVAMSIZLIKTA AF YOK

Geçtiğimiz yıl devamsızlıkla birlikte açık liseye geçişleri de sınırlandıracak bazı adımlar atmıştık. Devamsızlık lise düzeyinde geçtiğimiz yıla göre yüzde15 azaldı. Hala gençlerimizin bakanlık af yapar beklentisiyle devamsızlık yaptığını düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarı ile ilgili af gündemimizde yok ve olmayacak.

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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKA BELGESİ

İhtiyaç duyulan elemanın niteliğiyle ilgili sektör temsilcileriyle toplantılar yaptık. Bunun için ilgili birim yöneticilerimiz illeri dolaştı. ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nde bu konuda attığımız adımları ileri taşıdık ve bir sürü yeni okul modeli sunduk. Ortaokullarımızda 7 ve 8’inci sınıflarda zanaat atölyeleri oluşturuyoruz. Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz.

FRANSIZ OKULLARI

Bu okullarla yürüttüğümüz müzakerelerin başında bize okullarındaki Türk öğrencilerin isimlerini dahi vermediler. Uluslararası bir sözleşme yapılıp bu okullara hukuki statü kazandırıncaya kadar bu okullara yeni öğrenci kaydı kabul etmiyoruz. Yurt dışında yaşayan türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim öğretim süreçleriyle ilgili bizim de taleplerimiz var. Bunlar karşılandığında bu okullar yasal statüye kavuşmuş olacak. Fransızlarla yaptığımız görüşmeler pozitif bir noktaya evrildi. 6 ay içerisinde bir uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağımızı söylediler.

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ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI

Öğretmen ihtiyacımız var. Ancak ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğu yer değişikliği takviminden sonra belli olur. Geçtiğimiz yıl 50 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Bu yıl ise 20 bin atama ile ilgili süreci yürüttük. Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Şimdi geldiğimiz noktada mülakatları tamamladık. Danıştay’da açılan iptal davası nedeniyle sonuçları açıklayacak durumda değiliz. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız.