Bakan Tekin: Kaç öğretmen alacağımızı açıklayacağız

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Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi, mesleki ve teknik eğitim, maarif modeli, özel okul ücretleri, KPSS atamaları ile ilgili soruları yanıtladı ve şunları söyledi:

EĞİTİM FARKLILAŞTIKÇA İSTİHDAM DEĞİŞİYOR

Dünyada bütün meslekler ilgili olarak eğitim süreçleri farklılaştıkça istihdam süreçleri de farklılaşıyor. Mezun sayısı arttıkça biz de mesleğe daha hazır olanlarını seçmek durumundayız. Gelişmiş ülkelerde lisans programı sonrası eğitim alan ve bir göreve başlama süreci söz konusu. Şu anda her ilimizde üniversite var, öğretmen yetiştiren lisans programlarının sayısı çok fazla. Üniversiteler bilimsel eğitimini versin. Biz de istihdam etmeden müfredatlarımızı öğrenecekleri bir süreç başlattık.

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ATAMA TAKVİMİ BELLİ DEĞİL

KPSS ile atama süreci bir takvimle yürüyor. Ancak şu an belli değil. 2025 bütçesi kabul edildikten sonra, kamuda istihdam edilecek personelle ilgili bakanlıklar kendi aralarında kadroların dağılımını yapıyor. Bunun ardından da istihdam edilen sayılar paylaşılıyor. Şu an bu aşamadayız. 2024 KPSS, bu puanla öğretmen atamasının yapılacağı son yıl. Bu puan ile ne kadar öğretmen alacağımızı paylaşacağız.

12 BİN’DEN 22’Sİ FAHİŞ FİYAT VERDİ

Biz 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında bütün gençlerimizin bir devlet okulu ile mutlaka ilişkilendiriyoruz. Okul çağı gelen herkes evine en yakın okulu seçip, o okula otomatik kaydoluyor. Çocuklarını özel okuluna kaydeden veliler için eğitim açısından bir eksik yok. Liselerde ise merkezi sınav sistemiyle ya da adrese dayalı olarak öğrenci alan iki tür var. Sınava girenleri tercihe göre yerleştiriyoruz, diğerlerinin adrese dayalı bir okul türüne kaydını yapıyoruz. Bir velinin ya da öğrencinin ‘devlet okuluna kayıt yaptıramadım özel okula gidiyoruz’ diyebilme imkânı yok. Veliler çocuklarını özel okullara bir tercih sebebiyle gönderiyorlar.12 bin özel okul içinde 22 tanesi fahiş fiyat verdi.

ELEKTRONİK KAYITLARI DENETLEYEBİLİYORUZ

Veli ile özel okul arasında bir hizmet sözleşmesi yapılıyor. Biz bunları bakanlık olarak fahiş fiyat uygulaması söz konusu mu diye denetleyebiliriz. Velilerin bu durumda bize iletmesini istedik. Ancak bizim bunları denetleyebilmemiz için hepsinin ekonomik olarak kaydının olması gerekiyor. Bütün bu velilerimizin ödediği ücretlerin elektronik bankacılık kaydında olmasını istiyoruz. Lütfen bu şekilde yapın ki biz de denetim yapabilelim.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ARA BİR FORMÜL

Ücretli öğretmenlik diye bir şey yok. Bu uydurma bir kavram. Bu belirli dersleri okutacağımız öğretmen bulamadığımızda ek ders ücreti karşılığında destek aldığımız bir şey. Öğretmen ihtiyacını karşılayamadığımızda bu arkadaşlardan destek alıyoruz. Norm kadromuzu doldurduğumuzda bile buna ihtiyaç duyabiliriz. Bu sistem legal bir kadro türü değil, ihtiyacı gidermek için üretilmiş ara formül. Yeni bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu şekilde devam edeceğiz.

YEŞİL PASAPORT GÜNDEMİMİZDE YOK

Öğretmen arkadaşlarımızın gündeminde yeşil pasaport olsa da hükümetin gündeminde böyle bir şey yok.