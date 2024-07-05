Bakan Tekin, İstanbul’daki okul müdürleriyle buluştu

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İstanbul’da her ilçeyi temsilen 60 okul müdürünün katıldığı toplantı Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Bakan Tekin düzenlenen toplantıda okul yöneticilerine seslenerek, “Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz projelerle ve yeni eğitim öğretim yılına ilişkin alınacak tedbirler konusunda görüş, öneri ve beklentilerinizi almak istedik. Böylece her zaman olduğu gibi sizlerle yapacağımız istişareler doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

MÜFREDATIN SADELEŞMESİNDEN MEMNUNLAR

Toplantıya katılan okul müdürleri de tek tek söz alarak geçtiğimiz eğitim öğretim yılına ilişkin düşüncelerini dile getirirken yeni eğitim öğretim yılına dair görüş, öneri ve beklentilerini paylaştı. Öğretmenlerin daha önce ders konularını yetiştiremediklerini hatırlatan okul yöneticileri, bu nedenle müfredatın sadeleştirilmesinden ve ilköğretimdeki öğretmen ve şube seçimi konusunda uygulanan otomatik kayıt sisteminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.