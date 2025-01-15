Bakan Tekin, etkinlik haftasına katıldı

Haberin Devamı

Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, karne öncesi son haftada gerçekleştirilen “dönem sonu faaliyet haftası” kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinliklere katıldı. Bakan Tekin, 4’üncü sınıf öğrencilerinden oluşan koroyu dinledi, zekâ oyunları, hitabet, münazara, bilgi yarışması, belgesel ve animasyon gösterimi etkinliklerine katıldı.

GELİŞİM RAPORU UYGULAMASI KONUŞULDU

Bakan Yusuf Tekin, ziyaret kapsamında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenler, ilkokul birinci sınıfta karne yerine öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini de içeren “gelişim raporu” uygulamasına geçilmesini önemli bulduklarını ifade ettiler. Ayrıca, ilkokul birinci sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenmesi sisteminin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten öğretmenler, düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.