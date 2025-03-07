Bakan Tekin: ‘Ek destek için MEBİ’yi hayata geçirdik’

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise öğrencilerini alanında uzman konuklarla buluşturarak toplumsal ve evrensel değerlere dair farkındalıklarını artırmayı amaçlayan ‘İftarda Konuşalım’ programının ilki, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile sanatçılar Ahmet Yenilmez ve Volkan Severcan’ın katılımıyla Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirildi. Bakan Tekin ve konuk sanatçılar, programda lise öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Sanatın, bireylerin duygusal, zihinsel ve sosyal gelişiminde hayati bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Tekin, “Bakanlık olarak sanatın bu gücüne inanarak farklı sanat dallarında öğrencilerimizi güçlendirmek için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yeni ve farklı çalışmalarla da öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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OKULLARIMIZDAN PROJE BEKLİYORUZ

Diğer yandan Bakan Tekin, programda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı sınavların sorularının, standart müfredattan hazırlandığını söyleyen Bakan Tekin, “Asla takviyeye ihtiyacınız yok; okuldaki öğretmenlerinizle işlediğiniz dersler yeterli. Ancak ek desteğe ihtiyaç duyarsanız, yapay zeka tabanlı MEBİ uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca, EBA’daki içeriklerimiz de tüm ihtiyaçlarınızı karşılar” dedi. Bir öğrencinin, “Güzel sanatlar lisesinde eğitim gören öğrenciler için Bakanlık tarafından daha fazla etkinlik planlanıyor mu?” sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen etkinlik haftalarında her okul türüne özel çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve festival havasında geçen bu etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Okulu yalnızca teorik eğitimin verildiği bir yer değil, yaşayarak öğrenme odaklı bir mekana dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Tekin, “Hangi etkinliklerin yapılmasını istiyorsanız okulunuzdan talep edin, biz de bunları hayata geçirelim. Güzel sanatlar liselerinin özellikle müzik programlarına yönelik bir projemiz var. Ancak bunun ötesinde, okullarımızın projeler geliştirerek bizden talepte bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.