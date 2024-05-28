Bakan Tekin, çocuklarla oyun oynadı

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Bakan Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda '28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde düzenlenen şenliğe katıldı. Bakan Tekin, bahçede öğrencilerle birlikte yakan top, mendil kapmaca, çuval yarışı, ip atlama ve halat çekme oyunlarını oynadı.

ÇOCUK OYUNLARI KILAVUZU HAZIRLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz aylarda 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu' hazırlandı. Kılavuzda, çocukların iletişim ve duyuşsal becerilerinin geliştirmesi ile fiziksel aktiviteler yapmalarının sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda okullarda öğretmen liderliğinde ya da öğrencilerin bireysel zamanlarında geleneksel çocuk oyunları oynamaları tavsiye edildi.