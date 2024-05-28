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Bakan Tekin, çocuklarla oyun oynadı

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#Yusuf Tekin#28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü#Ankara
Bakan Tekin, çocuklarla oyun oynadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 12:30

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek onların oyunlarına dahil oldu.

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Bakan Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda '28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde düzenlenen şenliğe katıldı. Bakan Tekin, bahçede öğrencilerle birlikte yakan top, mendil kapmaca, çuval yarışı, ip atlama ve halat çekme oyunlarını oynadı.

ÇOCUK OYUNLARI KILAVUZU HAZIRLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz aylarda 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu' hazırlandı. Kılavuzda, çocukların iletişim ve duyuşsal becerilerinin geliştirmesi ile fiziksel aktiviteler yapmalarının sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda okullarda öğretmen liderliğinde ya da öğrencilerin bireysel zamanlarında geleneksel çocuk oyunları oynamaları tavsiye edildi.

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#Yusuf Tekin#28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü#Ankara

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