Bakan Tekin: Bölgede deprem öncesi rakamlara ulaştık

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Bakan Tekin, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin 2’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tekin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Devlet-millet el ele vererek, tüm gönül coğrafyamızla birlikte, ilk andan itibaren ‘Asrın Birlikteliği’ ruhuyla yaraları sarmak, kaybettiklerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için büyük bir seferberlik başlattık. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimiz, tek yürek olup harekete geçti. Kimisi gözyaşlarıyla dua etti, kimisi elleriyle taş kaldırdı, kimisi ekmeğini bölüştü. Ama herkes, o büyük felaketin karşısında omuz omuza verdi, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneğini sergiledi ve milletimizin büyüklüğünü, vakur duruşunu ve sarsılmaz dayanışmasını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

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FELAKETİN İZLERİNİ TAMAMEN SİLEMEYİZ

Depremin en ağır yüklerinden biri de eğitim camiamızın omuzlarına düştü. Kaybettiğimiz her bir öğrencimiz, öğretmenimiz ve eğitim neferimiz, bilgiye adanmış hayatlarıyla, nesiller yetiştirmek için verdikleri emekle bu ülkenin yarınlarını inşa eden değerlerimizdi. Biliyoruz ki böylesine büyük bir felaketin izlerini tamamen silmek, yaşanan acıları bütünüyle dindirmek mümkün değil. Bunun farkındayız. Ama bizler de kaybettiklerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, geride kalanların yaralarını sarmak ve çocuklarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

DEPREM ÖNCESİ RAKAMLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için daha dayanıklı, donanımlı ve çağın gereklerine uygun eğitim ortamları oluşturduk. Hamdolsun, söz verdiğimiz gibi eğitim yuvalarımızı yeniden inşa ettik ve kapasitemizi artırma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Biten projelerimizle deprem öncesi rakamları yakaladık. İnşallah, devam eden projeler tamamlandığında ise deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesi, deprem öncesi rakamların üzerine çıkarak yüzde 10 artış sağlanmış olacak. Böylece 6 Şubat felaketinden önceki derslik sayısını aşarak, eğitim sistemimizi çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmuş olacağız.”