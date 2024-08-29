Bakan Tekin: Bize özgü eğitim modeli geliştirdik

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Ankara’da İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda valilere hitap eden Bakan Tekin, daha sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmek üzere geçen yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da bir dizi önlemler aldıklarını hatırlattı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında üç önemli konuyu ana gündemlerine yerleştirdiklerini belirten Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve ailelerin çocuğun eğitimi sürecinde daha aktif rol alması üzerine odaklandıklarını söyledi.

‘HERKESİN BİR MESLEĞİ OLMALI’

Konuşmasında dünya ülkelerinin kendine özgü eğitim modellerinin olduğunu dile getiren Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Herkes eğitim modellerine örnek verirken Güney Kore, Finlandiya modeli diye tanımlamalarda bulunuyor. Biz de dedik ki neden Türkiye modeli olmasın? Dolayısıyla on yıllık bir çalışmanın ürünü olarak kendimize ait bir model olabileceğini düşündüğümüz için erdem-değer-eylem çerçevesinde bilgiyi beceriye dönüştüren bir yaklaşımın benimsendiği, bize özgü bir model olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni geliştirdik. Öte yandan ‘Herkesin bir mesleği olmalı’ anlayışıyla sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda meslek liselerinde teorik eğitim alan öğrencilerin sektör iş birliği çerçevesinde işletmelerde beceri eğitimi almaları için gerekli önlemler alınmalı. Bakanlık olarak gündemimize aldığımız üçüncü ana konu ise okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi oldu.”

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KAYIT ÜCRETİ KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Öğrencilerin okula kayıt ücreti konusuna da dikkat çeken Bakan Tekin, Bakanlıkça öğrencilerin merkezi sınavla veya adrese dayalı olarak otomatik olarak yerleştirildiğini, kayıt için herhangi bir işleme ayrıca gerek duyulmayacağını belirtti. Bakan Tekin; toplantıda ayrıca okul güvenliği, öğrenci pansiyonlarının kapasiteli olarak kullanılması, taşımalı eğitim, izinsiz faaliyet gösteren kurumlar, il, ilçe ve kurumlarda deneme sınavlarının yapılmaması, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, fahiş fiyat uygulaması yapan özel öğretim kurumları gibi konularda gerekli çalışmaların titizlikle yapılmasını istedi.