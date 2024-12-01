×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimBakan Tekin: 5 yaşta okullaşmayı yüzde 95’e ulaştırdık

Bakan Tekin: 5 yaşta okullaşmayı yüzde 95’e ulaştırdık

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#Okul Öncesi#Okullaşma
Bakan Tekin: 5 yaşta okullaşmayı yüzde 95’e ulaştırdık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 16:44

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta yüzde 95,44’e ulaştırdık. Böylece OECD’nin Bir Bakışta Eğitim Raporu’na göre Türkiye’yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik” dedi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların yaşam boyu süren gelişim sürecinin temelinin, hayatın ilk yıllarında atılan küçük ancak önemli adımlarla şekillendiğini belirtti. Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Okul öncesi eğitimde edinilen beceriler, çocuğun ileriki yaşamında ve bir üst öğretim kademesinde karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilme yeteneğini artırdığı gibi daha başarılı, mutlu ve üretken olmasına da imkan tanıyor. Bakanlık olarak 2002 yılı öncesinde ihmal edilen okul öncesi eğitim dönemine önem veriyor, çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirerek evlatlarımızı daha müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. 1992 yılında yüzde 5,1 olan ve 1992-2002 yılları arasında sadece yüzde 11,5’e yükseltilebilen okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta (brüt) yüzde 95,44’e ulaştırdık. Böylece OECD’nin Bir Bakışta Eğitim Raporu’na göre Türkiye’yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik. Erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitimde çocukları bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerle şekillendirdikleri yeni ve farklı çalışmalarla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Tekin#Okul Öncesi#Okullaşma

BAKMADAN GEÇME!