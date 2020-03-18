40 dakikalık teneffüs hem dondurmalı hem fındıklı olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabı Twitter'dan "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" mesajına Kahramanmaraş olarak kayıtsız kalmadıklarını belirten Hayrettin Güngör, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanımızın attığı bir twit vardı. Öğrencilerimize hoş bir mesaj vermişti. Biz de buna nasıl destek oluruz diye arkadaşlarımızla düşündük. Uzun teneffüs süresini Maraş dondurmasıyla tatlandırmak istiyoruz dedik. Bu da çok beğeni kazandı. Bizim buradaki amacımız, vatandaşlarımıza moral vermek. Bakanımızın vermiş olduğu mesaja destek vermek, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir twite cevap verdik. Bakanımız aradı teşekkür etti. Biz de Kahramanmaraş olarak 81 ilimizde bakanlığımızın belirleyeceği okullarımızda öğrencilerimize moral ve motivasyon artırmak amacıyla bu şekilde bir destek vermiş olacağız. Bakanımıza da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünler moral, motivasyon ve destek günleri."

ORDU'DAN FINDIKLI DESTEK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise, "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden" dedi.