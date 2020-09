Bakan Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması: Teknik hazırlıklarımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve Microsoft işbirliğiyle yazılım geliştirme uzmanlığı alanında düzenlenen ’Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni’nde konuştu. Selçuk, artık herkesin temel becerisi olması gereken teknoloji içeriğine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin bu becerileri edinmesi ile ilgili de son derece kararlıyız. Bakanlığımızın Microsoft ile iş birliği içerisinde hazırladığı bu çalışma, uzun soluklu bir çalışma ve uzmanlık seviyesinde olduğu gibi aslında bilişim alanı dışındaki öğretmenlerimizin de katıldığı bir çalışma. Çünkü artık temel bilişim becerileri her branştan öğretmenimizin beceri setinin içinde yer alması gereken hususlar" dedi.

'YENİ EĞİTİM ALANLARINI GÜNDEME GETİRECEĞİZ’

Bugün bu beceriyi ortaya koyarak binlerce öğretmene sertifikasını vermek üzere toplandıklarını belirten Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 53 program gerçekleştirildi, 6 bin 100 öğretmen de bundan yararlanma fırsatı buldu. Bunun sayısı çok çok artacak. Bu başlangıç açısından oldukça önemli ve yaklaşık 4 bine yakın kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda. Bu da çok önemli. Çünkü artık sertifikaların mahalli olarak bir anlamı kalmadı, bunun ulusal ve uluslararası düzeyde bir etkisinin olması şart. Bu çerçevede düzenlediğimiz eğitim programlarını yeterli görmüyoruz, çok daha ilerisini düşünüyoruz. Dijital dünyaya uyum sağlamak, eğitimin kalitesinde teknolojinin, bilişimin katkılarından yararlanmak çok çok önemli. ’Bulut Bilişim, Büyük Veri, Blok Zincir’ gibi birçok yeni eğitim alanlarını gündeme getireceğiz. Öğretmenlerimize şimdiden bu müjdeyi verebiliriz. Bütün bu saydığım alanlarda da yeni eğitimler açılacak ve öğretmenlerimiz gündelik hayatlarında bunlarla ilgili becerileri aktif bir şekilde yürütebilecek.

ÖĞRETMENLERİMİZDEN İNANILMAZ TALEP VAR

Öğretmenler çok kısa bir sürede çok uzun soluklu eğitimlere katılma imkânı buldu. Biz bu sertifikaların değerlendirilmesi noktasında da bir çaba içindeyiz. Yani bunları alıp da biriktirmenin de bir anlamı yok, bunları hayata koşmanın bir anlamı var. Bunları çocuklarla meslektaşlarla velilerle paylaşmanın başka bir anlamı var. Öğretmenlerimiz de bunun farkında ve kendilerini yenilemedikleri takdirde çıkabilecek sorunlar ile ilgili duyarlılıkları çok daha artmış vaziyette. O yüzden de bu konularda inanılmaz bir talep var öğretmenlerimizden, biz bu talepten çok mutluyuz ve artık hiç endişemiz yok. Yani ’çok fazla talep gelirse ne yapacağız’ gibi bir korkumuz yok. Çünkü bu konuda paydaşlarla yaptığımız çalışmalar, imzaladığımız protokoller önümüzü açıyor ve bu becerilerle donanmış öğretmenlerle, meslektaşlarımızla geleceği birlikte kucaklayacağız.

ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK ÜZERE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Salgın süresince de ödün vermeden çalışan, çaba gösteren binlerce öğretmenin başarı hikayesine şahit olduk. Bundan sonra da bu böyle devam edecek ve Türkiye olarak biz dünyaya örnek olacak uygulamalar da yaptık, daha fazlasını yapacağız. Bu bizim yetineceğimiz bir çıta değil, çok daha üst çıtalar istiyoruz ve bu amaçla da altyapıyı geliştirmek üzere birtakım çalışmalara da geçen hafta resmen başladık. Bir vizyon çerçevesinde sadece MEB’in birikimiyle değil, Türkiye’nin ve dünyanın birikimiyle oluşan bir vizyon çerçevesinde de MEB’in, okullarımızın gelecek fotoğrafını kurgulamaya çalıştık ve buna da hızlıca devam ediyoruz. Bu çerçevede bu eğitimler her ne kadar bireysel ve mesleki alanda görünüyor olsa da bu eğitimlerin her alanda faydası olacak. Yani öğretmenlerimizin kişisel hayatında, evlerinde, özel yaşantılarında, çocuklarının eğitiminde her yerde ve her şeyde lazım olacak temel becerilerden söz ediyoruz. Bu gelişim ve değişim konusunda durmak yok ve bütün öğretmenlerimizle beraber bunu çok hızlı bir şekilde sürdüreceğiz ki bizim öğretmenlerimiz de dünyadaki öğretmenlerin sahip olduğu becerilere sahip olsunlar. Her zaman söylüyorum, bu mesele bir ekip işi, bu mesele bir memleket ödevi, millet ödevi. Bu millet ödevini beraberce yaparken öncelikler biz öğretmenler olarak kendimizi geliştirip donatacağız ki bunun çocuklarda yansımasını görelim. Bundan sonra bizi çok daha yeni, çok daha büyük projelerde göreceksiniz."

CANLI BAĞLANTIYLA SERTİFİKA VERİLDİ

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da dokuz ay önce başlattıkları mesleki gelişim sürecinde birinci fazı böylece tamamladıklarını söyleyerek, "Öğretmen eğitiminde dijital dönüşüm olarak çıktığımız süreç önemli bir noktaya geldi. Yazılım geliştirme uzmanlığı alanında 6 bin 100 öğretmene eğitim açtık. Yeni dönemde de öğretmenlerimizin dijital yeterliliklerini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, çevrimiçi bağlantıyla ’Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı’nı tamamlayan 6 bin 100 öğretmenden temsili olarak birkaçına sertifikaları sundu.

Bakan Selçuk, program sonrası basın mensuplarının yüz yüze eğitimle ilgili sorusu üzerine, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gereken açıklamalar yapılacak, merak etmeyin" diye konuştu.