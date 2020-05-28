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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk’tan velilere çağrı

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Bakan Selçuk’tan velilere çağrı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının çevrimiçi derslerinin 19 Haziran’a kadar süreceğini hatırlatarak öğrencilere ve velilere bir çağrı yaptı. Selçuk, “Kalan sürede uzaktan eğitimi boşlamayalım” dedi.

Uzaktan eğitimin 19 Haziran’da biteceğinin açıklanmasından sonra EBA TV ve EBA Platformu üzerinden dersler tam sürat devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla öğrenci ve ailelere bir çağrıda bulunarak, 19 Haziran’a kadar derslere tam katılım sağlanması konusuna özen gösterilmesini istedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından şu satırları paylaştı:
“Velilerimizden ricam, ‘Çocuklar sıkıldılar’ diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı, ‘sıkıldı’ diye eğitime ara vermeyecektik, bayram sonu derslere dönecektik. Biz, 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki.”

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