Bakan Selçuk’tan üniversite adaylarına mesaj
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS-2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere destek mesajı verdi. Selçuk, “Çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz” diye belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS-2020) sonuçlarının açıklanmasını heyecanla karşılayan üniversite adaylarına sosyal medya hesabından seslenerek onlara moral mesajı verdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, YKS-2020 sonuçlarını alana öğrencilere sosyal medya hesabından şu sözlerle destek verdi:
“Sevgili gençler,
Sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın.”
Sevgili gençler,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 27, 2020
Sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz.
Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın. #yks2020
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