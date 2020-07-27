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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.07.2020 - 13:02,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk’tan üniversite adaylarına mesaj

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Bakan Selçuk’tan üniversite adaylarına mesaj
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS-2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere destek mesajı verdi. Selçuk, “Çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz” diye belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS-2020) sonuçlarının açıklanmasını heyecanla karşılayan üniversite adaylarına sosyal medya hesabından seslenerek onlara moral mesajı verdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, YKS-2020 sonuçlarını alana öğrencilere sosyal medya hesabından şu sözlerle destek verdi:
“Sevgili gençler,
Sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın.”

 

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