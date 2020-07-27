Bakan Selçuk’tan üniversite adaylarına mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS-2020) sonuçlarının açıklanmasını heyecanla karşılayan üniversite adaylarına sosyal medya hesabından seslenerek onlara moral mesajı verdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, YKS-2020 sonuçlarını alana öğrencilere sosyal medya hesabından şu sözlerle destek verdi:

“Sevgili gençler,

Sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın.”

Sevgili gençler,



Sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz.



Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın. #yks2020 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 27, 2020