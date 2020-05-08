Bakan Selçuk'tan trafik polisine tebrik

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale Sulakyurt'ta çocuklarımıza Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na götürme sözünü tutamayınca pes etmeyen trafik polisi Deniz Mutlu'yu tebrik ediyorum. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimiz Trafik Haftası'nda EBA canlı sınıfta trafik dersi aldı. Güzel örneklere vesile olması dileğiyle" diye ifade etti.

SÖZÜNÜ EBA ÜZERİNDEN TUTTU

Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği'nde trafik polisi olarak görev yapan Deniz Mutlu, ilçede eğitim gören öğrencilere COVID-19 öncesi Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na götürmek için söz vermiş, salgından dolayı sözünü tutamayınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla EBA üzerinden eğitim vermişti.