Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması

“Telafiye kimler geliyor? Nasıl oluyor? Yaz tatilinde neler olacak? Merak ettiklerinizi madde madde sıralayayım” diyen Bakan Selçuk’un paylaşımı şöyle:

OKULLAR YAZ BOYU AÇIK

-Çocuklarımız karnelerine 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan ulaşabilecek. “Ben karnemi okuldan almak istiyorum.” diyen çocuklarımız, 2 Temmuz’dan itibaren karnelerini okullarından yüz yüze alabilecekler.

-Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım”, 5 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yani okullarımız yaz boyu açık kalacak, çocuklarımızı okullarda mutlulukla ağırlayacağız.

-Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitabıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

ÖĞRENCİLER TESİSLERDEN YARARLANABİLECEK

-Öğrencilerimiz; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecekler. Nerelerde ne var, ayrıca duyuracağız.

HERKES BULUNDUĞU İLDEN KATILABİLECEK

-Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Katılmak isteyen veliler, bulundukları yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabilecekler. Bu programlara katılımda il kısıtlaması olmayacak. Okullar bütün çocuklarımızındır.

-“Telafide Ben de Varım” etkinliklerinde “ekip ruhu, bir arada iş yapma” gibi kazanımlar, yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Hepsini süreç içerisinde aktaracağız.

PROGRAM BİR BUÇUK YIL SÜRECEK

-Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Bu program, bir buçuk yıl sürecek.

1 VE 8’LER İÇİN TAMAMLAYICI KİTAPLAR EYLÜL AYINDA

-Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Eylül ayında çalışma kitaplarını ücretsiz dağıtacağız.

-Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak.

Başka sorusu olan?