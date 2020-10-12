Bakan Selçuk’tan 'tablet' müjdesi

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ikinci aşamanın ilk sabahı bir köy okulunda öğretmenler ve öğrencilerle beraberdi. Çankırı’ya bağlı Tüney Köyü’ne giden Bakan Selçuk, burada gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Selçuk’un 500 bin öğrenciyi kapsayan tablet dağıtımına bu hafta başlanacağını söylediği açıklamaları söyle:

'TABLET DAĞITIMI BAŞLIYOR'

“Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri açıklamıştık. Bu kriterler doğrultusunda iller okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bugün başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz. 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her bir ilde 8-10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar istediği EBA destek merkezine başvurup istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Orada öğretmenlerimiz de var onlar da yardımcı olurlar. Yani biz evinde çeşitli nedenlerden ötürü daha sınırlı olan çocuklar için de EBA destek merkezlerini Türkiye’de bir ay içinde hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kurallarına uyarak, Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu’nun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün burada çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde dezenfektan temizlik malzemesi maske benzeri tüm kurallara riayet ettiklerini görmekten mutluluk duydum. Onlarla sohbet etme imkânımız oldu.

İkinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın mutluluğu var. Bu mutluluğu burada sizlerle beraber yaşamaktan da kıvanç duyuyoruz. Bundan sonraki sürecin de en nitelikli eğitime dönüşmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu tedbirleri alırken de hem dünyayı izliyoruz hem Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz. Ben buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİK

12 Ekim itibarıyla eğitim öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül’den sonra gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamada da bildiğiniz gibi ilkokul birinci sınıf ve okulöncesi zaten açıktı. 2,3,4, 8 ve 12'nci sınıflarımızla özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerdeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları bugün itibarıyla açılmış bulunuyor. Bu açılış sebebiyle bugün Çankırı’nın bir okulunda köy okulundayız. Hep birlikte bu okulumuzdaki çocuk ve öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp bugün için neler yapabilir sorusunun cevabını arıyoruz. Burada çok güzel bir çalışma başlamış bu beni çok mutlu etti.

KÖY OKULLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Köy okullarıyla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan beri çok yoğun bir çalışmamız var. Köy okullarının geliştirebilmesiyle ilgili son derece yoğun çalışmalar sürüyor devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir çalışma daha söz konusu. Biliyorsunuz köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda da bütün köy okulların bugün açılıyor olmasının sevinci içindeyiz. Valiliklerimiz bünyesinde, il hıfzıssıhha kurulları, il milli eğitim, ilçe milli eğitim kurulları okullarımızın açılışı kapanması ihtiyaçları konusunda büyük gayret içindeler.”

FİDAN DİKME ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 11 Ekim'de sosyal medyadan öğretmenleri okullarının bahçesinde bir fidan dikmeye çağırmıştı. Açıklamasında bu çağrıyı da hatırlatan Bakan bu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Başta Hatay olmak üzere yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki orman yangınları gerçekten ciğerimizi yakıyor. Bugün bu yangınlardan dolayı mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sembolik olarak bütün öğretmen arkadaşlarımıza bir davetimiz oldu. Okul bahçelerine geleceğe bir nefes olsun diye bir fidan dikelim ve bir fidan bağışlayalım şeklinde bir çağrımız oldu. Görüyorum bu okulumuzda da Türkiye’nin her yerinde de bu çağrımıza güzel bir uyum söz konusu.