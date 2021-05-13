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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan Ramazan Bayramı mesajı

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Bakan Selçuk'tan Ramazan Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Selçuk, Twitter'dan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Biz okullarda bin gün anlatsak, bir bayram sabahının neşesini gerçek manada aktaramayız çocuklara. Sevdiklerimizden, alışkanlıklarımızdan uzak bir bayramı daha karşılayacağız. Lütfen çocuklarımızın hafızasında her şeye rağmen güzel, anlamına yakışır bir bayram hatırası bırakmaya çalışalım. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı gölgelenen güzel çocuklarımın yaşadıklarının son bulduğu nice bayramlara kavuşmamız dileğiyle. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

 

“Özel çocuklarımızın yanındayız”
“Özel çocuklarımızın yanındayız”
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