Bakan Selçuk'tan Ramazan Bayramı mesajı

"Biz okullarda bin gün anlatsak, bir bayram sabahının neşesini gerçek manada aktaramayız çocuklara. Sevdiklerimizden, alışkanlıklarımızdan uzak bir bayramı daha karşılayacağız. Lütfen çocuklarımızın hafızasında her şeye rağmen güzel, anlamına yakışır bir bayram hatırası bırakmaya çalışalım. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı gölgelenen güzel çocuklarımın yaşadıklarının son bulduğu nice bayramlara kavuşmamız dileğiyle. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."