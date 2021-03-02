Bakan Selçuk’tan PISA değerlendirmesi: Bölgeler arasında başarı farkı azaldı

Bakan Ziya Selçuk, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları söyledi:

BAŞARIMIZ ARTTI

“Eğitimin niteliğinin arttırılmasına yönelik son yıllarda yapılan reform ve çalışmalar neticesinde PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalarda ülkemizin başarısının arttığı görülmektedir. Uluslararası araştırmalarda ön plana çıkan okullar ve bölgeler arasındaki başarı farkına ilişkin Bakanlığımız bu sorun alanına 2023 Eğitim Vizyonun’da büyük yer ayırmış ve okullar ve bölgeler arasında başarı farkını azaltmak için çok sayıda projeyi uygulamaya koymuştur. Bu çalışmalar neticesinde okullar ve bölgeler arasında başarı farkının azaldığı PISA 2018 ve TIMSS 2019 sonuçlarında açıkça görülmektedir. Türkiye’nin ortalama matematik puanı 2003’ten bu yana en yüksek düzeyine, ortalama fen puanı ise 2006’dan bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Türkiye PISA 2018 araştırmasına katılan 79 ülke arasında her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak artıran üç ülkeden birisi olmuştur. Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puanlarını en çok artıran ülke Türkiye’dir.”