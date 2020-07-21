Bakan Selçuk'tan ‘özel öğrenciler’le ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB’in merkez binasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel öğrencilerin katılımıyla 81 ilde düzenlenen resim yarışmasında, her ilde birinci olan eserlerin bulunduğu sergiyi açtı. Bakan Selçuk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milleti için çok özel bir günün anısına gerçekleştirilen resim yarışmasında, özel öğrencilerle bir arada bulunmaktan memnun olduğunu söyledi. Türk milletinin 15 Temmuz'da verdiği mücadelenin ardından kazanılan demokrasi zaferinin 4’üncü yılını büyük bir gururla andıklarını belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okullarımızda gerek ders içi gerek ders dışı faaliyetlerle bu kutlu günün öğrencilerimiz tarafından daha iyi anlaşılması ve en önemlisi ders çıkarılması gayreti içindeyiz. Çocukların demokrasi bilincinin gelişimi için çaba gösteriyoruz. Bu çabanın ailede ve toplumumuzda bir karşılığı olmalı. Bu bağlamda çocuklarımızın demokrasi algısının her mecrada, çocuklarımızın olduğu her yerde, desteklenmesi bizler için kıymetli. Resim sergisinde özel öğrencilerin ortaya koyduğu eserler önemli. Bakanlık olarak özel öğrencilerimizi her alanda desteklemek ve onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak, şahsım ve bakanlığım adına kutsal bir vazife. Bakanlık olarak eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata dezavantajlarla devam eden çocuklara sahip çıkmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özel çocuklarımız için 2023 Eğitim Vizyonu'nda yapacak olduğumuz çalışmaların her bir bireyin hakkını eşit şekilde koruma ve hakkı sahibine teslim etme bakış açısıyla işe başlamıştık. Bu perspektifle birçok çalışmayı öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim almaları için özveriyle gerçekleştiriyoruz."