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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk’tan olumlu dil uyarısı

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Bakan Selçuk’tan olumlu dil uyarısı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanılması uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, şunları söyledi:
“Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: ‘Okulda maskeni çıkarma!’ değil, ‘Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.’ ‘Kimseye yaklaşma!’ değil, ‘Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.’ ‘Çok dikkatli ol!’ değil, ‘Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.’”

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