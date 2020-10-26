Hürriyet Eğitim
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Bakan Selçuk’tan olumlu dil uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanılması uyarısında bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, şunları söyledi:
“Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: ‘Okulda maskeni çıkarma!’ değil, ‘Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.’ ‘Kimseye yaklaşma!’ değil, ‘Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.’ ‘Çok dikkatli ol!’ değil, ‘Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.’”
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