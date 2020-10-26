Bakan Selçuk’tan olumlu dil uyarısı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, şunları söyledi:

“Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: ‘Okulda maskeni çıkarma!’ değil, ‘Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.’ ‘Kimseye yaklaşma!’ değil, ‘Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.’ ‘Çok dikkatli ol!’ değil, ‘Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.’”