Bakan Selçuk’tan “Okulları birlikte açacağız” mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çocukları ve yetişkinleri bayramda yakın mesafeli ve maskesiz görmenin üzücü olduğuna değinerek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak… Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü. Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?”