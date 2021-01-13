Hürriyet Eğitim
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Bakan Selçuk’tan öğretmenlere teşekkür
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay’daki öğretmenlerle görüştü. Selçuk, öğrencilerin tebessümü için uğraş veren öğretmenlere teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, “Hatay’da görev yapan meslektaşlarımla buluştuk. ‘Sınır bizde’ dediler. Uzaktan eğitim sürecinde ortaya koydukları başarı hikâyeleri inanılmaz. Vicdan pusulası hiç şaşmayan, öğrencilerinin tebessümü için uğraş veren öğretmenlerime ülkem adına teşekkür ediyorum” dedi.
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