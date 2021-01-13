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GeriEğitim Bakan Selçuk’tan öğretmenlere teşekkür
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk’tan öğretmenlere teşekkür

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Bakan Selçuk’tan öğretmenlere teşekkür
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay’daki öğretmenlerle görüştü. Selçuk, öğrencilerin tebessümü için uğraş veren öğretmenlere teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, “Hatay’da görev yapan meslektaşlarımla buluştuk. ‘Sınır bizde’ dediler. Uzaktan eğitim sürecinde ortaya koydukları başarı hikâyeleri inanılmaz. Vicdan pusulası hiç şaşmayan, öğrencilerinin tebessümü için uğraş veren öğretmenlerime ülkem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Selçuk’tan öğretmenlere teşekkür

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