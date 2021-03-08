Bakan Selçuk'tan öğretmenlere çiçek

Sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum. #8Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulundaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle..."

Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum.#8Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulundaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle... pic.twitter.com/mP9Ip1TB8A — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 8, 2021