Bakan Selçuk'tan öğretmenlere çiçek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada kadın öğretmenlere çiçek veren Bakan Selçuk, "Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum" dedi.
Sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşan Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum. #8Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulundaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle..."
Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum.#8Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulundaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle... pic.twitter.com/mP9Ip1TB8A— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 8, 2021