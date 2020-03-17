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GeriEğitim Bakan Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 17:51,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi.

Bakan Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz" yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" mesajını paylaştı.

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