Bakan Selçuk’tan meslek lisesi ziyareti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Sektörlerle yapılan yaygın ve kapsamlı işbirliklerinden öğretim programlarının güncellenmesiyle istihdam kapasitesinin arttırılmasına kadar uzanan bir dönüşüm yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çok kısa sürede eğitim verilen tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle işbirlikleri tesis edildi. Bu işbirlikleri kapsamında birbiri ardına önemli adımlar atıldı. Öğrencilerin ve toplumun mesleki eğitime bakışı büyük oranda dönüştü. Özellikle korona salgınıyla mücadele günleri bu dönüşüm doğrultusunda üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak bakımından önemliydi. Salgınla mücadele kapsamında kurumların ve toplumun acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dezenfektan, maske, tulum/önlük, siperlikli maske, tek kullanımlık çatal-kaşık seti ve hijyen malzemeleri üretim altyapıları hızlıca kuruldu ve üretimler yapıldı. Gerçekten çok önemli bir mesafe alındı. Bu üretim kapasitesini farklı bir boyuta taşımak için de Ar-Ge projesi başlatıldı. Üretim kapasitesi ve altyapısı uygun olan okullarda artık üretim süreci fikri mülkiyet süreci ile birleşti. Bu okullarımız artık patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimi ve tesciline odaklandılar. Üretim ve Ar-Ge çalışmaları devam eden tüm bu ürünlerin bir kısmı Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya getirildi. Atölyeler ülkemizde mesleki eğitimin salgın sürecindeki performansını dahası mesleki eğitimde hedefler doğrultusunda yapılanları kapsamlı bir şekilde görme imkânı sundu."

BAKAN SELÇUK ATÖLYELERİ GEZDİ

Lisede mesleki ve teknik eğitimdeki başarıları yansıtan atölyeleri ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Müdür Yardımcısı Serkan Gür, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, " İstanbul'daki meslek liselerinin ürettiği maske makineleri, solunum cihazları, dezenfektan robotları, uzaktan kumandalı temizlik cihazları, ortam temizleyici aletler ve daha pek çoğunun sergilendiği Sultanahmet Mesleki ve Teknik Lisemizin atölyesindeydim. Yüz yüze eğitime hazırlandığımız şu günlerde meslek liselerimiz, okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını kendi üretim potansiyeliyle karşılayabilecek imkana fazlasıyla sahip. Gurur duydum, adeta göklere uçtum" dedi.