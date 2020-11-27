Bakan Selçuk’tan MEBİM’e kutlama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEBİM’in dünya ikinciliğini kutlamak üzere çağrı merkezi yöneticileri, takım liderleri ve vatandaş temsilcileriyle çevrimiçi ortamda bir araya geldi. Ankara’dan çağrı merkezinin bulunduğu Van Erciş’e selamlarını ileten Bakan Selçuk, MEBİM’e Contact Center World Awards 2020 EMEA kapsamında kazandıkları ‘Dünyanın en başarılı ikinci çağrı merkezi’ ödülü nedeniyle tebriklerini iletti.

'TESADÜF DEĞİL'

Harika bir ekibin başarısının bu ödülle taçlandığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek bir şey değil. Yaptığınız iş sadece teknik bir konu olamaz. Sizler sevginizi, şefkatinizi esirgemeden, insanlara yardımcı olmanın hassasiyetini sonuna kadar taşıyan bir bakış açısıyla görevinizi yapıyorsunuz. Aldığınız ödülle çok güzel bir haber verdiniz. Tüm arkadaşlarım çok büyük bir alkışı hak ediyor.”

'MİLYONLARA HİZMET EDİYOR'

Birim Yöneticisi Sevda Turan Şahin, MEBİM’in daha önce sadece bir ihbar ve şikayet hattı olarak algılandığını ama artık psikososyal destek, uygulanabilir her türlü önerinin hayata geçirilmesi için irtibat sağlamak gibi hizmetlerle önemli bir imaj değişikliği yaşandığını belirtti. Şahin, “Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet verdik. MEBİM’in artık kamunun en önemli bilgi hattı olduğunu gözlemledik” dedi.