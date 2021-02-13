Bakan Selçuk’tan matematik paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, çocukların matematik başarı için etkinliklerin önemini vurguladı. Bakan Selçuk’un TIMSS verilerine dayanarak yaptığı paylaşım şöyle:
“Erken çocukluk döneminde çocuğunuzla yapacağınız bir etkinlik; büyür, büyür, büyür ve ileride çocuğunuzun matematik başarısını yukarıya taşır. Tablo TIMSS verilerinden. Etkinlik yapanlar ve yapmayanlar arasında 122 puan fark var. Hiçbir şey için geç değil.”
Erken çocukluk döneminde çocuğunuzla yapacağınız bir etkinlik; büyür, büyür, büyür ve ileride çocuğunuzun matematik başarısını yukarıya taşır. Tablo TIMSS verilerinden. Etkinlik yapanlar ve yapmayanlar arasında 122 puan fark var. Hiçbir şey için geç değil. https:/t.co/RoWL2JQBZX pic.twitter.com/3IFT6rosK7
Erken çocukluk döneminde çocuğunuzla yapacağınız bir etkinlik; büyür, büyür, büyür ve ileride çocuğunuzun matematik başarısını yukarıya taşır. Tablo TIMSS verilerinden. Etkinlik yapanlar ve yapmayanlar arasında 122 puan fark var. Hiçbir şey için geç değil. https:/t.co/RoWL2JQBZX pic.twitter.com/3IFT6rosK7— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 13, 2021 " rel="box">
Erken çocukluk döneminde çocuğunuzla yapacağınız bir etkinlik; büyür, büyür, büyür ve ileride çocuğunuzun matematik başarısını yukarıya taşır. Tablo TIMSS verilerinden. Etkinlik yapanlar ve yapmayanlar arasında 122 puan fark var. Hiçbir şey için geç değil. https://t.co/RoWL2JQBZX pic.twitter.com/3IFT6rosK7— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 13, 2021
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