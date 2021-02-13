Bakan Selçuk’tan matematik paylaşımı

“Erken çocukluk döneminde çocuğunuzla yapacağınız bir etkinlik; büyür, büyür, büyür ve ileride çocuğunuzun matematik başarısını yukarıya taşır. Tablo TIMSS verilerinden. Etkinlik yapanlar ve yapmayanlar arasında 122 puan fark var. Hiçbir şey için geç değil.”

Erken çocukluk döneminde çocuğunuzla yapacağınız bir etkinlik; büyür, büyür, büyür ve ileride çocuğunuzun matematik başarısını yukarıya taşır. Tablo TIMSS verilerinden. Etkinlik yapanlar ve yapmayanlar arasında 122 puan fark var. Hiçbir şey için geç değil. https:/t.co/RoWL2JQBZX pic.twitter.com/3IFT6rosK7 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 13, 2021 " rel="box">