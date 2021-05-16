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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 16.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan liselilere tavsiyeler

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Bakan Selçuk'tan liselilere tavsiyeler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lisenin her kademesi için ayrı ayrı tavsiyelerde bulundu.

“Liseli gençlere selam” başlığıyla hazırlanan Youtube videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ne yapmaları gerektiğini anlattı. Lise son sınıflara seslenerek, “Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632’yi arasınlar lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar. Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabilirler” dedi. Bakan Selçuk, 9,10,11 ve 12’nci sınıflar için hazırlanan dört farklı videoda öğrencilere bol bol kitap okumalarını önerdi.

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