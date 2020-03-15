Bakan Selçuk’tan ‘karantinada değiliz’ mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, okullara ara verildiğini ancak karantinada olmadığımızı söyledi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor. Bu fotoğrafı sabah çektim. Bu olmaz, bir arı kovanı olur, o olmaz bir kuş uçuşu olur. İyileşmek ve sakinleşmek için hepimizin görmeye, duymaya ihtiyacı var.”